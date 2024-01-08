Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Idap Autoimun, Cita Citata Menyesal Hobi Suntik Putih

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |13:24 WIB
Idap Autoimun, Cita Citata Menyesal Hobi Suntik Putih
Cita Citata idap autoimun (Foto: IG Cita)
A
A
A

JAKARTA - Cita Citata berbagi cerita penyakit autoimun yang dideritanya. Beberapa tahun belakangan, Cita Citata mengaku sedang berjuang melawan penyakit autoimun yang diidapnya.

Penyakit itu diidapnya lantaran kecerobohan yang selalu berusaha mempercantik diri tanpa memikirkan efek samping yang mungkin saja terjadi.

"Aku punya penyakit autoimun. Penyebab autoimun adalah kesalahan aku pribadi, kesalahannya adalah lifestyle pribadi aku," ujar Cita Citata.

Sebagai seorang figur publik, istri Didi Mahardika itu selalu ingin berpenampilan menarik, dengan wajah glowing dan kulit yang putih. Sehingga, dia kerap melakukan suntik putih dan suntik Vitamin C berbahan kimia yang dapat membahayakan tubuhnya.

"Aku sering banget suntik vitamin C berbahan kimia, suntik putih, dan lain sebagainya. Aku pikir itu penunjang penampilan aku di depan TV buat kelihatan glowing dan putih," sambungnya.

Dia pun menyesal telah melakukan suntik putih semata demi kecantikan. Cita mengaku kapok dan tak akan mengulangi kesalahannya itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
