HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cita Citata Ungkap Menikah Diam-Diam dengan Didi Mahardika: Saya Bukan Artis Besar!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |13:19 WIB
Cita Citata Ungkap Menikah Diam-Diam dengan Didi Mahardika: Saya Bukan Artis Besar!
Cita Citata ungkap menikah diam-diam dengan Didi Mahardika. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Cita Citata membeberkan mengapa dirinya memilih untuk tidak memberikan kabar kepada siapapun soal pernikahannya dengan Didi Mahardika. Hal itu diutarakan kepada Ayu Ting Ting.

"Kenapa sih loe menikah tidak ngundang-ngundang?," tanya Ayu Ting Ting kepada Cita Citata di YouTube Qiss You TV, Kamis (7/12/2023).

"Kita berdua itu memang tidak suka party-party," jawab Cita Citata.

Cita Citata menambahkan jika memang baik dirinya dan Didi Mahardika dengan sengaja tidak memberikan undangan pernikahan kepada siapapun.


1 2 3

