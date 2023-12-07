Cita Citata Ungkap Menikah Diam-Diam dengan Didi Mahardika: Saya Bukan Artis Besar!

JAKARTA - Cita Citata membeberkan mengapa dirinya memilih untuk tidak memberikan kabar kepada siapapun soal pernikahannya dengan Didi Mahardika. Hal itu diutarakan kepada Ayu Ting Ting.

"Kenapa sih loe menikah tidak ngundang-ngundang?," tanya Ayu Ting Ting kepada Cita Citata di YouTube Qiss You TV, Kamis (7/12/2023).

"Kita berdua itu memang tidak suka party-party," jawab Cita Citata.

Cita Citata menambahkan jika memang baik dirinya dan Didi Mahardika dengan sengaja tidak memberikan undangan pernikahan kepada siapapun.