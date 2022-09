JAKARTA - Dewi Lestari atau yang akrab dipanggil Dee menceritakan perasaan dirinya dan kerabatnya terkait melihat tubuh sang suami, Reza Gunawan saat dikremasi. Sebelumnya dirinya tidak pernah membayangkan atau mengalami hal tersebut, apalagi menyangkut orang terdekat.

“Begitu masuk ke krematorium, bahkan sebelum sempat mencerna reaksi internal dan mengambil kesimpulan apa pun, petugas ruangan kami, Mbak Siti, langsung merangkul saya. Wajahnya tercengang, dan ia berkali-kali istigfar saking takjubnya,” tulis Dee Lestari, dalam keterangan foto di Instagram pribadinya @deelestari.

“Dia bilang, selama 15 tahun bekerja di rumah duka, belum pernah dia melihat hasil kremasi sebagus itu. Belum pernah ia menemukan tengkorak sebegitu utuh, tulang teramat putih, berbentuk masih panjang-panjang, bahkan giginya masih rapi,” tulisnya lagi.

Istri Reza Gunawan itu mengungkapkan bagaimana perasaan kerabatnya, Siti ketika kali pertama melihat jasad suaminya masuk ke ruangan. Dee menyebut Siti tidak mengenal dekat Reza, tetapi dapat merasakan kebaikan hatinya. Ia mengaku Siti berkali-kali sepanjang prosesi ikut menangis haru seakan menangisi keluarga sendiri.

“Dia merasa Reza berkomunikasi dengannya, mengucapkan terima kasih atas bantuannya, sekaligus menitipkan pesan kepada keluarga Reza tahu keluarganya telah melakukan yang terbaik baginya. Sesuatu yang kerap saya ragukan dan menjadi kegundahan pribadi: ‘Have I done enough? Have I really given my best?’,” kata Dee Lestari.

Ibu dua anak ini juga merasa terharu karena orang yang tidak mengenal Reza bisa dititipkan pesan sedemikian bermakna. Sebelumnya, Dee Lestari juga sulit untuk mendengar pernyataan tersebut dengan keraguannya.

“Saya terharu karena bahkan orang yang tidak kenal Reza bisa dititipi pesan sedemikian bermakna, yang sebelumnya mungkin sulit saya dengar karena keraguan saya sendiri,” tutur Dee Lestari.

“Kremasi tadi pun menghasilkan beberapa butir bahan relik, yang telah dipilih oleh para biksu, dan akan saya simpan di altar rumah,” sambungnya.

Wanita empat puluh enam tahun ini menyatakan kepergian Reza memang meninggalkan rasa sedih dan kehilangan mendalam. Namun, berbagai momen indah pada kepulangannya, terlalu luar biasa untuk disangkal. Pada akhirnya, rasa sedih itu tertopang oleh kebahagiaan dan kelegaan. “He lived such a brilliant life, and I’m honored to be a part of that life,” tandas Dee Lestari.