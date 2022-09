ARTIS sekaligus presenter, Enzy Storia, membagikan sebuah kabar mengejutkan bahwa dirinya sempat mengidap kista. Akan tetapi, melalui akun Instagramnya perempuan 30 tahun ini mengungkapkan perasaan bahagia lantaran kista yang tadinya bersarang di luar rahimnya kini telah dinyatakan hilang

Enzy sendiri diketahui memang tidak pernah mengungkapkan terkait kista yang bersarang di dalam tubuhnya. Namun melalui unggahannya, bintang film 7-24 ini mengatakan jika kista tersebut baru ditemukan usai melakukan pemeriksaan pada Mei 2022 lalu.

"Bulan Mei waktu USG abdomen ketahuan kalau ada kista di luar rahim 5cm," ungkap Enzy pada unggahannya di akun Instagram Story.

Beruntung, Enzy langsung melakukan perawatan untuk menghilangkan kista dalam tubuhnya. Termasuk mengubah pola hidupnya menjadi jauh lebih sehat dari sebelumnya.

"2 bulan treatment pola hidup sehat dari makan sampai tidur konsul ke dokter @cissienugraha

Dari beberapa perawatan yang ia lakukan, Enzy mengaku jika dua minggu lalu dirinya telah dinyatakan bersih dari kista. Ia bahkan mengaku sangat bahagia usai menjalani USG.

"Hasilnya 2 minggu lalu cek lagi ke dr obgyn dan hilang kistanya. Ini lebih bahagia dari turun berat badan sih, yang penting kita sehat," tutur Enzy Storia.

"Thank you dok Cissie. Love you." lanjutnya.

Sementara itu, setelah menjalani pola hidup sehat, Enzy mengaku bahagia lantaran berat badannya juga ikut turun. Ia bahkan mengaku sudah berhasil menurunkan berat badan sebanyak 8 kilogram sejak Maret 2022 lalu.

"Dan sejauh ini beratku dari bulan Maret udah turun 8 kg," tegasnya.