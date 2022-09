Didirikan oleh Martin Anugrah dan Andry Ganda pada tahun 2008, CameoProject adalah konten kreator YouTube yang terkemuka di industri, berfokus pada produksi konten video multi-genre, seperti komedi, kids, dan musik.

Channel CameoProject di YouTube telah menghasilkan lebih dari 1,14 juta subscribers dengan lebih dari 181 juta views. Pada tanggal 27 Juli 2022, CameoProject resmi merilis series terbarunya berjudul ‘Bad Parenting’ yang tayang eksklusif di aplikasi Vision+. Series ‘Bad Parenting’ mengisahkan tentang sebuah keluarga yang memiliki segudang konflik antara orang tua ataupun orang tua dengan ketiga anaknya. Series ini juga relate dengan kehidupan anak muda masa kini yang kerap beradu argumentasi dengan orang tuanya.

‘Bad Parenting’ dibintangi oleh aktor-aktor berbakat seperti Nadila Ernesta sebagai Mama Monica, Zidny Hakim sebagai Papa Toby, Assila Corina sebagai anak pertama bernama Sara, Maddy Slinger sebagai anak kedua bernama Teresa, Alif Anwar sebagai anak ketiga bernama Mario, dan Samuel Rizal sebagai sahabat dan partner bisnis dari Papa Tobi bernama Randi.

Setelah di segmen In Character episode sebelumnya Martin Anugrah mengundang Nadila Ernesta sebagai Monica dan Assila Corina sebagai Sara, maka pada In Character kali ini, giliran Zidny Hakim sebagai Papa Toby dan Samuel Rizal sebagai Randi, sahabat dan partner bisnis dari Papa Tobi, yang diundang.

Dalam kesempatan tersebut, Randi mengatakan bahwa Tobi adalah seorang ayah yang family man. Namun dengan segala masalah, kelakukan Tobi di luar rumah, dan pengakuan Mama Monica dan Sara bahwa Papa Topi jarang pulang, Martin Anugrah pun mempertanyakan pernyataan Randi tersebut.

“Walaupun jarang di rumah, yang namanya energi (sayang keluarga) itu kerasa kalau ni orang (Tobi) sayang sebenernya sama keluarganya. Cuman ya dibalik positifnya orang, weekness point-nya pasti ada, gitu,” ujar Randi menjelaskan.

Tobi juga mengatakan bahwa meskipun kerap beradu argumen dengan istrinya, ia sebenarnya tidak merasa takut dengan istrinya, melainkan hanya berusaha untuk menghindari konflik. Ia merasa bahwa selama semua kebutuhan telah ia penuhi, maka Tobi beranggapan bahwa dirinya tidak perlu lagi dekat dengan keluarga.

“Lebih ke ‘take my money and just go’. You semua aman gak ada masalah selama apa yang gua kasih semua ada kan, yaudah gua ga perlu ada di situ. I think that’s the best way from me,” ujar Tobi.

Penasaran dengan obrolan lebih detail antara Martin Anugrah bersama Tobi dan Randi? Langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel CameoProject. Jangan lupa untuk saksikan series ‘Bad Parenting’ yang tayang eksklusif hanya di aplikasi Vision+.

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk.

Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll.

PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu.

StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten.

