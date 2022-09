JAKARTA – Vision+ akan merilis original series terbaru, Menggapai Ikatan Cinta, pada 9 September 2022. Serial yang diproduksi MNC Pictures tersebut menceritakan kisah penggemar sinetron Ikatan Cinta yang sangat populer.

Series ini disutradarai oleh Yogi Yose dan dibintangi Bella Graceva (Diva), Riza Syah (Ravi), Shandy William (Fahmi), Neneng Risma (Nurul), dan Yudha Keling (Dodit). Series ini juga dibintangi Clairine Clay dan Kiki Narendra.

Serial Menggapai Ikatan Cinta bercerita tentang seorang gadis bernama Diva, yang merupakan penggemar berat sinetron Ikatan Cinta. Ia sangat mengagumi salah satu karakter dalam sinetron itu, Aldebaran.

Suatu hari, Diva mendapat kabar bahwa tim produksi sinetron populer itu akan menggelar casting untuk merekrut pemain baru. Dia pun sangat antusias untuk mengikuti casting tersebut karena itu kesempatannya untuk bertemu ayah kandung yang sudah lama dicarinya.

Sayangnya, keinginan tersebut ditentang oleh sang ibu yang sejak awal tak mendukung kesukaannya terhadap sinetron Ikatan Cinta. Sang ibu seolah menyimpan rahasia yang selalu disembunyikan dari putrinya tersebut.

“Sesuai dengan komitmennya, Vision+ selalu merilis original series terbaru setiap bulannya. Pada September ini, kami akan merilis series Menggapai Ikatan Cinta. Serial ini akan memperlihatkan point of view seorang penggemar," kata Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+.

Penasaran dengan serunya Vision+ originals Menggapai Ikatan Cinta? Catat tanggalnya dan saksikan segera serial ini hanya di Vision+ atau Anda juga dapat menontonnya lewat MIGO. Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Untuk menikmati konten lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap. Unduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Informasi lebih lanjut mengenai Vision+, dapat Anda ikuti melalui akun media sosial resmi platform tersebut di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp di 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!*

