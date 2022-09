AKTOR Arya Saloka memutuskan untuk kembali berakting di sinetron Ikatan Cinta. Sebelumnya, selama beberapa bulan belakangan tokoh Aldebaran yang diperankan Arya Saloka memang sengaja dihilangkan.

Diceritakan, Aldebaran mengalami kecelakaan pesawat saat dirinya terbang menuju Amerika Serikat dalam rangka pekerjaan. Namun, setelah 2 tahun berlalu, ia pun ditemukan di sebuahĀ pulau oleh TNI AngkatanĀ Laut.

Dalam episode semalam, Senin, 5 September 2022, mama Rosa (Sari Nila) sudah dipertemukan dengan putranya, meski dari jarak jauh. Momen pertemuan antara ibu dan anak itu sontak membuat netizen ikut terharu.

Menariknya, rating sinetron andalan RCTI tersebut langsung naik drastis. Jika sebelumnya rating sinetron ini hanya mampu mencatat TVR 6.6 dam TVS 25.3, kehadiran Arya Saloka semalam justru membuat Ikatan Cinta meraih TVR 8 dan TVS 30.1.

Hal tersebut terungkap lewat unggahan akunĀ @aladin.words. Bahkan, Arya Saloka juga terlihat ikut menyukai unggahan akun tersebut.

"Luar biasa sampai gak bisa berkata-kata! Rating share semalam naik drastis, cuma Aladin yang bisa," tulis akun tersebut pada keterangan foto.

"We did it guys! Terima kasih semuanyaaa," lanjutnya.

Perolehan rating danĀ sharing yang cukup tinggi, sontak membuat para pecinta sinetron Ikatan Cinta berbahagia. Bahkan, tak sedikit yang menduga bahwa scene pertemuan Arya Saloka dan lawan mainnya, Amanda Manopo, akan mampu mencetak perolehan rating yang lebih tinggi lagi. "Gokil, padahal ini Al Andin belum ketemu, kalo udah ketemu pasti pecah si," kata its.ica***. "Alhamdulillah.....KEREN ABIS....Kalau udah ada scena Al sama Andin aku yakin bisa tembus si 10 lebih ni .....yuuu nonton IC di tv ....Bismillah melesat lagi," tutur waty***. "Kerenn duuh ini baru pertemuan anak dan ibu lah gmna nanti ktemu anak dan istrinyaagaya naik nyaa GK maain mainn," lanjut imas***. "Wah, naik terus Semoga ini makin naik lagi ya apalagi kalau nanti ada pertemuan Andin dengan Aldebaran, belum lagi pertemuan Askara dengan papa kandungnya, Aldebaran pasti rating bakal wow abis sih ini," timpal julianip***.