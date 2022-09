BEBERAPA waktu belakangan nama Tyroe Muhafidin ramai diperbincangkan oleh netizen, khususnya di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan penampilan dirinya dalam serial The Lord of The Rings: The Rings of Power yang tayang di Amazone Prime Video sejak 2 September 2022 lalu.

Tyroe sendiri diketahui merupakan seorang aktor berusia 16 tahun dan memiliki tiga orang saudara. Ibunya Rachel, diketahui merupakan seorang warga Australia, sedangkan sang ayah, Afid Muhafidin adalah orang asli Brebes, Jawa Tengah.

Lahir di Perth, Australia Barat, pada 2006 silam, Tyroe sudah mulai terjun di dunia hiburan sejak usianya baru 10 tahun. Bahkan di awal karirnya, tepatnya pada 2015, ia sempat mengikuti audisi untuk New Faces Talent Academy di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Tyroe juga diketahui sempat tampil dalam beberapa judul film pendek. Sebut saja Dusk, Treasure Maps and Tinned Spaghetti, dan juga Two Stands.

Tak hanya itu, Tyroe juga sempat tampil dalam mini seri berjudul Caravan, hingga video klip Make The Suffer milik Ether.

Tak berpuas diri, Tyroe yang sempat kesulitan menyalurkan bakatnya saat pandemi Covid-19 berlangsung, karirnya kini justru semakin merangkak naik. Ia bahkan terpilih untuk memerankan tokoh Theo dalam serial The Lord of The Rings: The Rings of Power.

Dalam serial yang diadaptasi dari trilogi The Lord of The Rings ini, Tyroe diceritakan sebagai anak dari Bronwyn yang tinggal di Tirharad. Ia bahkan memiliki keahlian untuk menyembuhkan luka. Tyroe sendiri diketahui memiliki tiga orang saudara kandung. Salah satu diantaranya, Tobias Muhafidin yang merupakan adiknya juga ikut terjun ke dunia hiburan sebagai penyanyi di Australia.