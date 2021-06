LOS ANGELES - Warner Bros menyiapkan sesuatu yang baru dari dunia The Lord of the Rings. Melalui New Line dan Warner Bros Animation, akan digarap petualangan Gandalf cs versi anime dengan judul The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Mengutip Hollywood Reporter, Jumat (11/6/2021), film stand-alone tersebut akan diarahkan oleh Kenji Kamiyama, sutradara anime senior yang mengarahkan serial Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Sementra kursi produser diduduki oleh Joseph Chou.

Skenarionya akan ditulis oleh Jeffrey Addiss and Will Matthews, otak di balik serial Netflix The Dark Crystal: Age of Resistance, yang menang Emmy Awards. Sementara Philippa Boyens, yang ikut menulis skenario Rings dan The Hobbit akan bertindak sebagai penasihat atau konsultan.

Rohirrim akan terikat kuat dengan cerita dari film ke-2, The Two Towers. Mengambil setting waktu ratusan tahun sebelum perang di The Two Towers, film akan berfokus pada kehidupan Helm Hammerhand, Raja Rohan.

"Kami semua di New Line memiliki ikatan yang dalam dengan dunia yang diciptakan JRR Tolkien (penulis The Lord of the Rings). Jadi, kesempatan untuk kembali menyelami dunia Middle-Earth bersama tim Warner Bros. Animation adalah sebuah mimpi yang jadi nyata," kata perwakilan Warner Bros Pictures Group dan New Line President dalam pernyataan gabungan.

(LID)