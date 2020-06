LONDON - Aktor veteran asal Inggris, Ian Holm meninggal dunia di London, Inggris, pada Jumat pagi (19/6/2020) waktu setempat. Aktor The Lord of the Ring tersebut tutup usia di umur 88 tahun.

"Ian Holm meninggal dunia dengan damai di rumah sakit didampingi keluarga dan orang terdekatnya," ujar agensi sang aktor seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (20/6/2020).

Agensi sang aktor menjelaskan bahwa Ian Holm meninggal akibat penyakit Parkinson yang diidapnya selama ini. "Dia adalah pria yang luwes, baik, dan sangat bertalenta. Kami akan sangat merindukannya."

Kabar duka tersebut juga disampaikan Sophie de Stempel, istri sang aktor dalam sederet foto lawas yang diunggahnya ke Instagram. "Duka mendalam, iam Holm meninggal dunia pagi ini," katanya.

Baca juga: Tubuh Kurus Chadwick Boseman Buat Fans Khawatir

Setelah meninggalkan dunia teater akibat demam panggung yang sangat parah pada 1976, Holm menjadi aktor pendukung dalam sederet judul film. Namun dia dikenal secara luas setelah berperan sebagai Bilbo Baggins dalam trilogi Lord of the Rings.

Ian Holm lahir di Essex, Inggris, pada 1931. Dia mengaku, jatuh cinta pada dunia akting di usia yang masih sangat muda. Hal itulah yang membuatnya bergabung dalam Teater Shakespeare Memorial di Stanford, Inggris. Pada 1960, Ian Holm bergabung bersama Royal Shakespeare Company. Di dunia teater dia cukup memiliki nama. Sekitar 5 tahun setelah memulai debutnya, Holm meraih trofi Aktor Terbaik dari Evening Standard untuk perannya sebagai Henry V dalam Wars of the Roses. Dia juga dipuji lewat perannya sebagai Lenny dalam The Homecoming yang kemudian membawanya memenangkan Tony Award pada 1973. Dia kemudian istirahat dari panggung teater setelah mengalami kecemasan luar biasa saat tampil dalam pertunjukan The Iceman Cometh pada 1976. “Itu adalah ‘luka’ yang tak akan pernah hilang dari ingatanku,” ujarnya dalam wawancara bersama Independent pada 2004.* Baca juga: Sushant Singh Rajput Kantongi 3 Proyek Film sebelum Bunuh Diri