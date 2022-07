Sutradara film Avatar: The Way of Water, James Cameron berbicara mengenai film terbarunya. Dia terang-terangan membandingkan sekuel filmnya dengan The Lord of the Rings karya Peter Jackson.

Dalam wawancaranya dengan Empire, dirinya menjelaskan tentang film fiksi ilmiahnya tersebut. Pria 67 tahun itu menegaskan tak ingin hanya merilis sekuel demi sekuel tanpa akhir.

"Apa yang saya katakan kepada Fox saat itu adalah, 'saya akan melakukannya, tetapi kami harus memainkan permainan yang lebih besar di sini. Saya tidak ingin hanya membuat film dan membuat film dan membuat film,” kata dia, dikutip Rabu (6/7/2022).

"Saya ingin menceritakan kisah yang lebih besar,” tambah dia.

Dia pun kemudian membandingkan karyanya yang bukan adaptasi dengan Lord of the Rings. Diketahui film tersebut merupakan hasil adaptasi dari novel.

"Saya berkata 'bayangkan ada serangkaian novel seperti Lord of the Rings, dan kita mengadaptasinya. Sekarang itu bagus secara teori, tapi kemudian saya harus membuat novel lagi untuk mengadaptasinya," ucap dia.

Mirip dengan trilogi Lord of the Rings, Cameron memfilmkan sekuel Avatar secara berurutan. Setelah rilis The Way of Water, film ketiga diperkirakan akan debut pada Desember 2024. Film keempat dan kelima akan menyusul setiap dua tahun. Oleh karena itu, dengan kepercayaan diri Cameron dalam visinya membuat film Avatar bukanlah hal yang mudah. “Saya harus berpikir panjang dan keras apakah saya ingin membuat film Avatar lagi, karena itu seperti kami yang kalah,” jelasnya.