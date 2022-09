SEORANG aktor muda yang masih memiliki darah keturunan Indonesia, Tyroe Muhafidin, tampil dalam serial The Lord of The Rings: The Rings of Power. Hal tersebut tentunya membuat bangga Indonesia, terutama bagi industri hiburan.

Dalam serial The Rings of Power, Tyroe diketahui berperan sebagai Theo, anak dari Bronwyn. Ia bahkan didapuk untuk memerankan seorang tokoh yang memiliki keahlian untuk menyembuhkan luka.

Berikut profil dari Tyroe Muhafidin:

Memiliki nama asli Tyroe Muhafidin, pria yang akrab disapa Tyroe ini merupakan aktor asal Australia yang masih memiliki keturunan Indonesia. Ayah dari Tyroe yakni Afid Muhafidin diketahui merupakan orang Indonesia asli yang berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Sedangkan ibunya, Rachel Muhafidin, merupakan warga negara Australia.

Lahir di Perth, Australia Barat, Tyroe diketahui lahir pada 2006 silam dan kini sudah berusia 16 tahun. Bahkan sejak usianya masih 10 tahun, ia sudah mulai melanglang buana di dunia seni peran.

Tyroe sendiri diketahui memiliki tiga orang saudara kandung. Bahkan adiknya, Tobias Muhafidin juga terjun ke industri hiburan sebagai penyanyi di Australia.

Pada awal karirnya, tepatnya pada 2015, Tyroe sempat mengikuti audisi untuk New Faces Talent Academy di Los Angeles. Ia bahkan mendapatkan peran perdananya setelah bergabung dengan Filmbites Talent Agency. Setahun setelahnya ia juga sempat tampil dalam video klip milik Ether berjudul Make The Suffer.

Karir Tyroe perlahan menanjak hingga pada 2018 ia ikut terlibat dalam sebuah film pendek berjudul Dusk dan berperan sebagai Noah. Bahkan ia juga sempat tampil dalam sebuah miniseri di televisi berjudul Caravan, hingga film pendek lainya seperti Treasure Maps and Tinned Spaghetti.

Pandemi Covid-19 sempat menjadi salah satu penghalang bagi Tyroe untuk menyalurkan bakatnya. Kendati demikian, di 2021 ia kembali mendapat kesempatan untuk bermain dalam film pendek Two Stands. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia bahkan berhasil mendapatkan peran untuk serial trilogi The Lord of The Rings berjudul The Lord of The Rings: The Rings of Power. Serial karya J. R. R. Tolkien itu bahkan sudah mulai tayang di Amazone Prime Video sejak 2 September 2022 lalu.