JAKARTA - Penyanyi muda berbakat Andmesh Kamaleng didapuk menjadi pengisi OST Miracle in Cell No. 7, film garapan sutradara Hanung Bramantyo. Dia menyanyikan ulang lagu milik band legendaris Koes Plus, Andaikan Kau Datang.

Suara lembut Andmesh, sangat cocok membawakan lagu berirama sendu tersebut. Para penonton tidak akan bisa menahan rasa haru dengan mendengarkan dan melihat perpaduan antara lagu yang sendu dan film menguras air mata.

Beberapa aktor film tersebut juga terlibat dalam penggarapan MV Andaikan Kau Datang yang dirilis melalui channel YouTube HITS Records, pada 30 Agustus silam. Mereka adalah Vino G. Bastian, Indro Warkop, Deny Sumargo, Tora Sudiro, Bryan Domani, komika Rigen, dan Indra Jegel.

Dalam MV itu, mereka menceritakan hubungan dan kenangan mereka tentang sang ayah. Vino misalnya mengatakan, sang ayah adalah sosok yang selalu bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya. Bagi Indro Warkop, sang ayah menanamkan sifat jujur kepadanya.

Bagi Rigen dan Indra Jegel, sang ayah adalah sosok yang selalu membanggakan mereka. Di mata Bryan Domani, sang ayah selalu mendukungnya, sementara bagi Tora Sudiro ayahnya selalu bisa melontarkan kalimat-kalimat lucu menggelitik.

Di lain pihak, Denny Sumargo mengungkapkan bagaimana dia baru bertemu dengan mendiang ayahnya di usia 25 tahun. Beberapa dari para aktor ini bahkan menangis saat mengungkapkan rasa rindu mereka kepada sang ayah. "Rigen kangen banget sama papa. Mungkin, papa adalah satu-satunya manusia yang pengin Rigen peluk saat ini," ujar sang kominka menahan air matanya yang jatuh. Film yang akan dirilis pada 8 September mendatang merupakan adaptasi dari film asal Korea Selatan dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang difitnah dan dipaksa untuk mengaku bersalah di bawah tekanan atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis. Sang anak kemudian berusaha membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah di mata hukum meski pria itu sudah tiada. Bagi Anda yang penasaran dengan suara Andmesh membawakan Andaikan Kau Datang dapat menonton video klipnya di channel YouTube HITS Records ya.*