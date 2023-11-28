Vino G Bastian Yakin Film Hamka & Siti Raham Vaksin Atasi Perpecahan di Tahun Politik

JAKARTA - Vino G Bastian memerankan sosok Buya Hamka dalam film biopik besutan sutradara Fajar Bustomi yang tayang April 2023 lalu. Vino pun kembali memerankan sosok Buya Hamka dalam film Hamka & Siti Raham (Vol.2) yang merupakan film lanjutan dari Buya Hamka.

Kisahnya tentang perjuangan Buya Hamka dalam berdakwah demi menyatukan ulama dan militer Indonesia di Sumatera Utara. Sehingga, Vino merasa kisah ini begitu relevan dengan kondisi Indonesia jelang tahun politik. Dia berharap film ini dapat membawa pesan kedamaian demi menghindari perpecahan dalam situasi yang kerap kali memanas.

Terlebih dalam sekuel ini akan digambarkan peran Siti Raham (Laudya Cynthia Bella) dalam mendukung perjuangan Hamka. Diperlihatkan pula bagaimana dia mendedikasikan hidupnya untuk merawat Hamka serta menjaga martabatnya di depan semua orang.

Sehingga, film ini bukan hanya mengangkat perjuangan Hamka bagi tanah air melainkan pula bagaimana Hamka menjalin hubungan yang penuh cinta bersama istri dan anak-anaknya.

"Apalagi tahun politik ini jangan sampai menjadikan kita terpecah-pecah. Film Buya Hamka ini sangat menggambarkan kedamaian, persatuan, cinta keluarga dan tanah air," ujar Vino G Bastian di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Jelang Gala Premiere film Hamka & Siti Raham (Vol.2) di 30 kota seluruh Indonesia, Vino pun berharap pada penonton dapat memetik pelajaran berharga dari sosok Buya Hamka dan menjadikannya sosok panutan.

"Semoga akan ada Buya Hamka kecil yang bisa memberikan kedamaian, semoga kebagikan ini tidak hanya ke 30 kota tapi ke seluruh penjuru Indonesia," sambungnya.

