Cerita Baru, Vino G Bastian Gugup Bintangi Film 2nd Miracle In Cell No 7

JAKARTA - Vino G Bastian mengaku bangga sekaligus gugup saat terlibat dalam film 2nd Miracle In Cell No 7, sekuel dari film remake Miracle In Cell No 7 yang sebelumnya menuai sukses besar di Indonesia.

Berbeda dengan film pertama yang merupakan adaptasi dari film Korea Selatan, sekuel ini menghadirkan cerita yang sepenuhnya baru, ditulis oleh tim kreatif Falcon Pictures.

"Film ini rasanya seperti syuting film orisinal, karena ceritanya benar-benar murni dari Indonesia, tidak ada di mana pun," ujar Vino saat peluncuran trailer 2nd Miracle In Cell No 7 di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Film ini akan menggali latar belakang kehidupan Dodo, karakter yang diperankan Vino, sebelum memiliki anaknya, Ika, dan bagaimana ia bertemu serta menjalin cinta dengan istrinya, Juwita alias Uwi, yang diperankan oleh Marsha Timothy.

Meski merasa bangga dengan proyek ini, Vino mengaku gugup karena film pertama begitu fenomenal dan berhasil mendapatkan tempat di hati penonton Indonesia.

"Deg-degan banget. Film pertama kan booming banget, jadi tantangannya adalah apakah cerita baru ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia," ungkap Vino.

Meski demikian, Vino menyatakan bahwa ia tidak merasa terbebani seperti saat membintangi film pertama. Namun, ia tetap khawatir apakah pengembangan cerita baru ini akan sesuai dengan ekspektasi penonton.

"Sekarang bukan soal membandingkan film asli Korea dengan remake-nya, tapi apakah cerita baru ini bisa diterima dengan baik oleh penonton," jelasnya.