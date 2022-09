KARIR kerartisan Iqbaal Ramadhan diketahui terus menanjak setelah dirinya memutuskan untuk hengkang dari Coboy Junior. Tak hanya terjun di dunia akting, Iqbaal pun diketahui sempat bergabung dengan band Svmmerdose, sebelum akhirnya hengkang pada awal 2022 lalu.

Meskipun, kini karir Iqbaal lebih dikenal sebagai aktor film layar lebar. Bintang film Mencuri Raden Saleh ini rupanya tak pernah meninggalkan dunia musik.

Ada alasan khusus mengapa mantan personel Coboy Junior itu masih begitu setia menggeluti dunia musik.

"Kenapa sampai hari ini gue masih main musik walaupun udah cabut dari band gue yang lama, tapi gue tetap bikin musik buat diri gue sendiri. Karena gue merasa musik tuh tempat dimana gue bisa jujur," ujar Iqbaal Ramadhan, dikutip dari YouTube Oppal_ID, Kamis (1/9/2022).

Semua yang dia rasakan bisa ditumpahkan lewat lalu. Entah apapun itu liriknya, yang terpenting adalah Iqbaal menyukai dan bisa jujur pada diri sendiri.

"Even when i'm making such a shitty song, ya gak apa-apa gue suka. Gue bikin lirik yang sampah buat gue cerita, tapi gue suka," lanjutnya.

Hal ini lah yang membedakan ketika Iqbaal terjun sebagai aktor. Dalam dunia akting, Iqbaal justru harus berperan sebagai karakter orang lain.

"Karena begitu akting gue punya privilege nya buat mainin sebuah karakter di universe nya dia, gue jadi punya masalah yang gue gak punya," kata Iqbaal.

Selama berperan dalam film, Iqbaal harus merasakan empati lewat personaliti yang tentu saja bukanlah dirinya. Karakter yang diperankannya seakan membawa Iqbaal lari dari diri yang sebenarnya. Tapi setelah menjelajahi berbagai karakter dalam film, Iqbaal akan tetap kembali pada musik. Dunia yang menjadikannya diri sendiri. "Akhirnya yang ngebalikin lagi, buat gue musik sih," tuturnya.