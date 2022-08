JAKARTA - Harry Styles berhasil meraih Best Album of The Year MTV Video Music Award (VMA) 2022.

Penyanyi 28 tahun itu menyingkirkan pesaing beratnya yaitu penyanyi solo wanita, Adele.

Penghargaan ini diraih Styles untuk albumnya yang bertajuk Harry’s House.

Selain Adele, di kategori ini, Styles juga bersaing ketat dengan sejumlah musisi ternama dunia lainnya. Di antaranya Billie Eilish, Bad Bunny hingga Drake.

Momen kemenangan mantan personel One Direction itu turut diunggah akun Twitter resmi MTV VMA 2022, @vmas.

“Album of the Year Winner: Harry's House @Harry_Styles #VMAs,” tulis akun tersebut dikutip Senin (29/8/2022).

Kemenangan Styles membuat penggemar heboh. Pasalnya, album Harry’s House cukup viral di sosial media, terutama untuk single As It Was. “Sangat pantas ya Tuhan,” kata netizen. “Sangat bangga pada Harry,” tulis akun netizen. “Harry menang sebagaimana mestinya,” komentar netizen. Meski demikian, Styles tidak hadir pada momen ini. Pasalnya, dia akan menggelar konser bertajuk Harry Styles Love di Tour New York City yang diselenggarakan di Madison Square Garden.