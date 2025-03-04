Bareng Ariel Noah, Harry Styles Selesaikan Tokyo Marathon Dalam 3 Jam 24 Menit

TOKYO - Harry Styles berhasil mencatatkan waktu mengesankan di Tokyo Marathon 2025. Berdasarkan catatan resmi Tokyo Marathon, pelantun As It Was itu menyelesaikan perlombaan dengan net time 3 jam 24 menit 7 detik, sementara gross time-nya tercatat 3 jam 37 menit 19 detik.

Dengan hasil tersebut, Styles menempati posisi ke-6.010, mengungguli lebih dari 20.000 pelari lainnya yang berpartisipasi dalam ajang marathon bergengsi ini.

Melansir USA Today, penyanyi asal Inggris ini mampu mempertahankan kecepatan rata-rata 7 menit 47 detik per mil saat menempuh lintasan 42,2 kilometer.

Sementara itu, pelari asal Ethiopia, Tadese Takele, berhasil menjadi pemenang di kategori putra dengan catatan waktu 2 jam 3 menit 23 detik. Di kategori putri, Sutume Asefa Kebede, juga dari Ethiopia, menjadi yang tercepat dengan waktu 2 jam 16 menit 31 detik.