JAKARTA - Nadhira Ulya memberikan kejutan kepada penggemarnya dengan mengcover lagu Unbreak My Heart milik Tony Braxton yang dirilis pada 1996. Dia memilih untuk mengcover lagu tersebut karena banyaknya permintaan dari para penggemar. 

Unbreak My Heart merupakan salah satu lagu lawas yang memiliki makna mendalam. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang disakiti kekasihnya. Dia berharap, kekasihnya tersebut dapat mengobati luka hati yang telah dibuatnya.

Seperti yang tertuang dalam lirik berikut ini:

 “Un-break my heart

Say you'll love me again

Undo this hurt you caused 

When you walked out the door 

And walked out of my life 

Un-cry these tears 

I cried so many nights 

Un-break my heart 

My heart

Dia menyanyikan lagu tersebut dengan suara alto nan ciamik yang menjadi ciri khasnya selama ini. Penyanyi jebolan X Factor Indonesia itu berhasil menaklukkan lagu tersebut dan membuatnya terdengar tetap easy listening.

Meski bernyanyi di dalam studio, ekspresi wajah Nadhira Ulya sangat begitu penghayatan. Video cover tersebut kemudian ramai dikomentari oleh warganet. "Penghayatannya luar biasa. Melayang dengarnya," ujar seorang warganet.

Video cover Unbreak My Heart ini dapat Anda nikmati dalam channel YouTube Nadhira Ulya Official.

Nadhira Ulya dikenal luas setelah mengikuti X Factor Indonesia. Perempuan asal Bandung ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu Clown yang dipopulerkan Emeli Sandé. Video penampilannya itu bahkan ditonton lebih dari 8 juta kali di YouTube.  Meski harus terhenti di Top 10 X Factor Indonesia, Nadhira Ulya telah menyuguhkan penonton dengan penampilan yang tak terlupakan. Kini, dia aktif menghibur penggemar dengan mengunggah berbagai video cover di YouTube.*