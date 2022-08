JAKARTA - Lulus dari X Factor Indonesia 2021, Nadhira Ulya mulai aktif di dunia musik. Dia juga terbilang sering merilis berbagai tembang cover yang kemudian diunggahnya lewat channel YouTube pribadinya.

Terbaru, dia mengcover lagu Wait in Vain, salah satu tembang hits milik Bob Marley and the Wailers yang dirilis pada 1977. Menariknya, lagu raggae tersebut dinyanyikan Nadya dengan genre Pop slow yang menjadi ciri khasnya.

Suara merdu dan ekspresinya membuat penonton terpesona dan ingin mengulang-ulang video cover tersebut. Berbagai tanggapan positif pun membanjiri kolom komentar Nadhira yang tak menyangka dia bisa memberi sentuhan berbeda pada lagu tersebut.

“OMG, I'm obsessed Nadhira menyanyikan lagu ini," puji seorang warganet di kolom komentar video cover tersebut. Lainnya mengatakan, "Seperti dibawa terbang ke suatu tempat yang penuh dengan kenyamanan. Good job Nad!"

Video cover lengkap penyanyi 32 tahun tersebut menyanyikan Wait in Vain dapat Anda tonton di channel YouTube Nadhira Ulya Official.*

