JAKARTA - Penyanyi Mezzaluna D'Azzuri belum lama ini sempat merilis lagu yang berjudul You Should Know. Ini merupakan lagu ketiga anak sulung dari pentolan grup band Slank, Bimo Setiawan Almachzumi atau yang akrab disapa Bimbim itu.

Bimbim mengatakan bahwa anaknya kini mulai terjun ke dunia musik. Ia pun tak menyangka anaknya mau terjun ke dunia yang sama dengan dirinya. Apalagi sampai saat ini anak para personel Slank yang lain juga bermain musik.

"Enggak disangka aja ya. Anak-anak kita pada ke musik semua," ujar Bimbim di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2022).

"Anak Kaka, anak gua, anak Ridho udah mulai semua. Jadi, ya itu buah jatuh enggak jauh dari pohonnya," lanjut Bimbim.

Meski begitu, belum ada rencana dari Slank untuk mewariskan band tersebut kepada anak-anak mereka kelak. Hal ini diungkapkan langsung oleh sang vokalis, Kaka.

"Enggak memproyeksikan sih nerusin Slank ke anak-anak Tapi kalau mereka mau di dunia musik, its ur way," ujar Kaka di tempat yang sama.

Kaka tak menutup kemungkinan kalau Slank akan berkolaborasi dengan anak-anaknya. Namun, menurut Bimbim hal itu dikembalikan lagi kepada anak-anak mereka sendiri, apakah mau atau tidak untuk kolaborasi. "Nah kalau itu InsyaAllah kita mau sih, tapi anaknya mau apa enggak," ujar Bimbim terkekeh.