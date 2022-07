JAKARTA - Setelah sukses merilis In Situ dan I Beg, Mezzaluna kini sedang fokus meneruskan studinya di Birmingham, Inggris. Anak Bimbim Slank tersebut kuliah di University of Birmingham dengan jurusan Anthropology and Political Science. Ketertarikannya pada studi antropologi dan politik dipicu oleh keinginannya berkontribusi dalam kemajuan negeri yang memiliki beragam adat dan kebudayaan.

“Memang saat ini aku lagi sibuk kuliah. Lagi semangat-semangatnya.. Karena setelah cukup lama proses kuliah terhalang pandemi, beruntung sekarang sudah bisa mulai kelas tatap muka lagi. Kerasa banget perbedaan kultur budaya studinya. Di sini orangnya memiliki semangat dan inisiatif yang cukup tinggi dalam bertukar pikiran,” ujar Mezz.

“Yang paling aku suka di sini adalah waktu terasa lebih berkualitas, karena infrastruktur kotanya sangat baik. Waktu pun terasa sangat well spent. Ga pernah terbuang percuma di perjalanan,” lanjutnya.

Namun selain berbagai keseruan yang ia alami di sana, banyak sekali hal yang ia rindukan, seperti makanan khas Indonesia dan tentunya kerinduan terhadap rumah dan keluarga.

“Seru sih dikasih kesempatan untuk mencoba mandiri. Bebas gitu rasanya ga seatap lagi dengan Papa Mama ahahhaahaha.. Ga ada yang bawelin.. Tapi ya later on aku mulai deh kangen sama rumah.. kangen kamar, kangen Jakarta. Ga Cuma itu, aku pun rindu makanan Indonesia. Aku selalu merasa kalo aku itu suka banget makanan western, ternyata pas disini, aku kangen banget masakan Indonesia, seperti Opor ayam, masakan padang bahkan mie instant,” Mezz menambahkan. “Ya pasti selain itu, rindu juga sama temen-temen dan hiruk-pikuknya Jakarta ahahahaha,”

Ternyata disela kesibukannya, Mezz selalu menyempatkan untuk menabung materi untuk karya-karya berikutnya. Pada waktu libur, waktu istirahat atau waktu senggang, ia ternyata selalu mengumpulkan lantunan nada maupun potongan lirik. Dalam hal ini, smartphone berperan penting.

“Aku memang selalu kepikiran mengenai karyaku berikutnya. Ide itu datangnya ga bisa ditebak waktunya. Kadang ngalir begitu aja, kadang mampet juga hahahaha.. makanya setiap libur atau pas weekend, biasanya aku mencatat potongan lirik atau nada yang aku simpan di handphone. Senjata andalan aku itu sekarang,” ujar Mezzaluna sambil tersenyum. “Terbukti ampuh sih, makanya ini pas aku balik ke Jakarta, ga butuh waktu terlalu lama untuk aku kembali workshop dan ke studio untuk mulai mengerjakan materi lagu berikutnya,”

Saat ini Mezzaluna memang tengah merampungkan single berikutnya yang konon akan segera ia rilis dalam waktu dekat. Mari sama-sama kita doakan agar pengerjaan karya terbaru dari Mezzaluna berjalan lancar dan lekas rampung tanpa hambatan berarti.

