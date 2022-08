JAKARTA – Selain berperan sebagai Anggi dalam originals Royal Blood, aktris Shakira Jasmine juga didapuk menyanyikan soundtrack serial tersebut, berjudul Tempat yang Nyata. Lagu itu, menurut dia, sangat mencerminkan kondisi yang tengah dialami karakter yang diperankannya.

Serial ini bercerita tentang fenomena perjodohan di keluarga ningrat dengan setting budaya Yogyakarta. Dalam serial ini, karakter Anggi digambarkan tak bisa melanjutkan hubungan dengan sang kekasih lantaran lelaki itu dijodohkan dengan adiknya sendiri.

Lagu Tempat yang Nyata menggambarkan keluh kesah Anggi yang ingin bisa bersama orang yang dia cintai, di suatu tempat yang mungkin tak ada di dunia ini. "Bagi Anggi, tak ada tempat yang nyata buat dia bisa bersama sama Bisma," tuturnya saat konferensi pers Royal Blood, pada 10 Agustus silam.

Dia menambahkan, "Liriknya itu berbunyi, ‘Ingin kau tetap ada di sini, meski tak mungkin, dunia takkan merestui’. Jadi dia tahu enggak direstui, tapi kayak, ‘Bisa enggak sih ada tempat yang nyata untuk kita bersama?’ Enggak di sini, tapi ‘Is there somewhere else that we could be together?’”

Shakira Jasmine mengaku, sangat emosional saat pertama kali mendengar lagu itu. Namun berkat lagu tersebut, dia bisa mendalami karakter Anggi lebih kuat. Seakan-akan dirinya adalah Anggi yang sesungguhnya.

BACA JUGA: Bintangi Royal Blood, Shakira Jasmine Tak Setuju dengan Perjodohan

BACA JUGA: Fakta Unik Vision+ Originals Royal Blood Tayang di HUT RI

#visionplus #OriginalSeries #RoyalBlood #ShakiraJasmine

Shakira Jasmine menambahkan, “Waktu di pesawat sebelum berangkat ke Jogja untuk syuting, aku dikasih lagu itu sama Mas Eko. Beliau bilang, ‘Ini lagu Anggi buat Bisma.’ Terus pas aku dengarkan di pesawat, mewek aku! Langsung terpanggil jiwa-jiwa Anggi-nya.” Originals Royal Blood dapat ditonton secara eksklusif di Vision+ di mana Anda bisa mengakses Episode 1 dan 2 secara gratis. Namun untuk menyaksikan episode lengkap dari serial ini, Anda bisa berlangganan Vision+. Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) atau Whatsapp di 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere! BACA JUGA: Amanda Manopo Punya Pacar, Sang Kakak Beri Bocoran: Satu Iman BACA JUGA: Jelang Tamat, Rating Extraordinary Attorney Woo Turun Tipis