PENYANYI Angel Pieters menjadi bintang tamu dalam akun YouTube Maia AlElDul TV. Dalam kesempatan itu, pelantun Nadadinadimu ini mengungkapkan banyak hal termasuk bercerita tentang kehidupannya.

Penyanyi 25 tahun ini mengaku tak memiliki rasa penyesalan terhadap apapun yang telah dia lewati semasa hidup. Namun, jika waktu bisa diputar, dirinya mengaku ingin sekali bisa menghindari beberapa hal soal asmara.

"Tapi kalau disuruh milih lagi balik ke umur 16 atau 17 tahun gitu kayaknya aku lebih milih nggak terlalu banyak pacaran atau dekat sama cowok," ujar Angel, dikutip dari YouTube Maia Al El Dul TV, Kamis (18/8/2022).

Rupanya, selama menjalin kasih di masa lalu, Angel Pieters banyak menemui pengalaman pahit yang dia katakan cukup 'merusak'.

"Gak semua cowok seperti itu, tapi pas lagi dapetnya selingkuh, agak merusak lah," lanjutnya.

Angel Pieters enggan menyebut dirinya trauma dengan laki-laki. Hanya saja, Angel sadar betul bahwa sederet hal kurang menyenangkan yang dia dapat dari hubungan sebelumnya bisa memberi dampak di masa depan.

"Kalau ngomongin trauma gak gimana-gimana, cuman mendapatkan pengalaman kurang mengenakan dan ternyata ngefek di hubungan ke depannya nanti," tutur Angel Pieters.

Beberapa waktu lalu, Angel Pieters juga pernah membahas soal jalinan kasihnya dengan salah satu mantan pacar di kanal YouTube Daniel Manan Network. Kala itu Angel bahkan sempat terbesit pikiran untuk pindah agama mengikuti sang mantan kekasih.

Tapi lewat pertengkaran hebat dengan pacarnya saat itu, Angel pun semakin dekat pada Tuhan. Niatan untuk pindah agama pun semakin kabur.

"Gue datang ke gereja gue nangis. gue langsung ngerasa wah gila, always on time, never not on time. Jadi selalu ada cara Tuhan untuk narik gue balik," kata Angel.