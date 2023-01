JAKARTA - Kabar bahagia kembali datang dari industri hiburan Tanah Air. Juara kedua ajang Idola Cilik 2008, Angel Pieters, diketahui akan menikah pada hari ini, Senin (30/1/2023), sekitar pukul 15.00 WIB.

Kabar pernikahan Angel Pieters dengan pria pilihan hatinya yang bernama Andreas, diketahui lewat unggahan di akun Instagram milik Bubah Alfian. Dalam unggahannya, Bubah mengaku gugup jelang pernikahan Angel Pieters yang telah dikenalnya sejak baru debut sebagai penyanyi cilik.

"My best friend is a bride. Yang nikah siapa yang nggak bisa tidur siapa. Dari subuh udah minum 3 gelas kopi karena super nervous dan deg-degan banget..," ungkap Bubah pada keterangan video di akun Instagramnya.

Lewat unggahannya, sang makeup artist mengaku masih belum menyangkan bahwa gadis cilik yang dikenalnya dahulu kini telah dewasa. Bahkan, ia sudah menjadi istri dari seorang pria.

Sementara itu, Bubah yang juga ditunjuk sebagai perias di hari bahagia Angel mengatakan bahwa riasannya hari ini sangatlah bagus. Ia bahkan memuji bahwa riasannya tampak cocok di wajah Angel lantaran perempuan 25 tahun itu terlihat semakin cantik.

"Beneran nggak ya ini, Angel kecil yang suka jatuh dipanggung dan tersandung di lokasi syuting udah beranjak dewasa," katanya.

"Hari ini kamu cantikkk banget, pede banget aku bilang hari ini makeupku bagusssss banget, pedeee aku," paparnya.

Di akhir unggahannya, Bubah mengucapkan terima kasih pada Angel yang merupakan sahabatnya, lantaran selalu memberikan dukungan dan bantuan padanya. Bahkan, Bubah menyebut jika Angel selalu ada saat dirinya berada dititik terendah kehidupannya. "makasiiih udh jadi keluargaku yg banyak bantu aku,makasiiih udh jadi support systemku dan makasiiih udh jadi chargeran aku ketika aku udh nyampek dititik terendah," bebernya. "love youuuuu Angelica Martha Pieters," tandasnya.