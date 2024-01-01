Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angel Pieters Melahirkan Anak Pertama Berjenis Kelamin Laki-Laki

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |18:35 WIB
Angel Pieters Melahirkan Anak Pertama Berjenis Kelamin Laki-Laki
Angel Pieters melahirkan anak pertama berjenis kelamin laki-laki (Foto: Instagram/angelpieters)
JAKARTA - Angel Pieters membagikan kabar bahagia. Melalui akun Instagram pribadinya, Angel Pieters mengumumkan bahwa ia telah melahirkan anak pertamanya.

"The love of my life," tulis Angel Pieters sambil memperlihatkan wajah sang bagi, Minggu (31/12/2023).

Lahir pada 26 Desember 2023, pelantun Tuhan yang Bela itu, turut mengungkapkan nama anak pertamanya. Bahkan ia juga turut membagikan potret wajah baby Casper yang berjenis kelamin laki-laki tersebut.

"Caspar Arsyanendra Wisesa," ungkap Angel Pieters.

Anak Angel Pieters

Angel Pieters melahirkan anak pertama berjenis kelamin laki-laki (Foto: Instagram/angelpieters)


Kini Angel Pieters pun tengah menikmati momen sebagai ibu baru. Begitu juga sang suami Andreas Paramawidya Wisesa tampak tengah menggendong anak mereka.

"Anugerah terbesar," tulis Angel Pieters di Instagram Story.

(van)

