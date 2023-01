JAKARTA - Penyanyi Angelica Martha Pieters atau yang akrab disapa Angel Pieters, akan menggelar pemberkatan sore ini, Senin (30/1/2023). Bertempat di Gereja Santo Laurensius, acara tersebut akan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB nanti.

Dari undangan yang beredar di sosial media, Angel Pieters diketahui akan menikah dengan seorang pria bernama Andreas Paramawidya Wisesa. Pria tersebut diketahui merupakan putra kedua dari pasangan Letnan JenderalĀ TNI (Purn.) Johannes Suryo Prabowo dan Sri Hariaty Pelawi.

Kabar pernikahan Angel Pieters dan Andreas sebelumnya telah diungkapkan oleh sang makeup artist, Bubah Alfian, melalui unggahan di akun Instagramnya. Dalam videonya, ia mengaku gugup jelang pernikahan Angel Pieters yang juga merupakan sahabatnya.

"My best friend is a bride. Yang nikah siapa yang nggak bisa tidur siapa. Dari subuh udah minum 3 gelas kopi karena super nervous dan deg-degan banget..," ungkap Bubah pada keterangan video di akun Instagramnya.

Melalui unggahannya, Bubah juga sempat mengenang sosok Angel Pieters sewaktu dirinya baru terjun ke dunia hiburan Tanah Air. Ia bahkan tak menyangka bahwa gadis yang dikenalnya sejak baru terjun ke dunia hiburan itu tak lama lagi akan menjadi seorang istri.

"Beneran nggak ya ini, Angel kecil yang suka jatuh di panggung dan tersandung di lokasi syuting udah beranjak dewasa," katanya.

"Hari ini kamuĀ cantikkk banget, pede banget aku bilang hari ini makeupku bagusssss banget,Ā pedeee aku," paparnya.

Unggahan Bubah sontak dibanjiri oleh komentar para rekan artis dan juga netizen. Selain mengucapkanĀ selamat, mereka juga tampak memuji riasan Bubah Alfian di hari spesial Angel Pieters. "Prettiest bride @angelpieters," ucap Patricia Gouw. "Cantiik bgtt," kata Rossa. "Congrats @angelpieters soooo regal & elegant," lanjut Nadya Mulya. "Hahhhhhhh????? @angelpieters si kecil itu menikaaaah?hehehehe congraaat ya dek," tutur bono***. "Omg penyanyi cilik ini dah mau nikah.. Aku beloman aja Congrats.. Cantik bgt," sambung aya**.