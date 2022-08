SEOUL - Cha Eun Woo dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi drama baru berjudul A Good Day To Be A Dong. Drama itu, menurut TV Daily, diadaptasi dari webtoon berjudul serupa karya penulis Lee Hey.

Terkait pemberitaan tersebut, Fantagio mengungkapkan, sang idol masih mempertimbangkan tawaran tersebut. “Sejauh ini, belum ada keputusan resmi apakah dia menerima atau tidak tawaran itu,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Selasa (16/8/2022).

Mengusung genre romantis, A Good Day To Be A Dog berkisah tentang Han Hae Na yang berusaha menghilangkan kutukan turun temurun yang membuatnya berubah menjadi anjing setiap kali berciuman dengan lawan jenis.

Hae Na kemudian bertemu Jin Seo Won, seorang pria yang takut dengan anjing setelah mengalami insiden di masa lalu. Namun menariknya, Seo Won tak bisa mengingat insiden apa yang membuatnya menjadi trauma.

Cha Eun Woo dikabarkan mendapat tawaran untuk berperan sebagai Jin Seo Won. Selain tawaran membintangi A Good Day To Be A Dog, sang aktor juga digaet bergabung dalam drama This Relationship Is Uncontrollable dan Dak Gang Jeong.*

(SIS)