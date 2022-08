JAKARTA - Putri Gita menjadi penampil pertama di The Voice All Stars yang digelar malam ini, Jumat (12/8/2022). Peserta asuhan coach Titi DJ ini tampil elegan dengan balutan busana merah dipadu rok hitam.

Putri tampil bersama penari latar yang membuat aksi panggungnya semakin kaya. Ia membawakan lagu 'Jangan' yang dipopulerkan Marion Jola dengan semangat.

Aksi Putri Gita ini pun menuai pujian dari para juri, salah satunya Nino. Sebagai bagian dari laleilmanino yang pencipta lagu 'Jangan' ini mengapresiasi dara asal Lampung itu.

Ia memuji keberanian Putri membawakan lagu dengan genre musik yang lebih up beat. Berbeda dari penampilannya yang terbiasa menguasai lagu ballad.

"Terima kasih nyanyiin lagu ini. Kamu dari penampilan lagu biasanya ballad, tapi kali ini up beat. Keberaniannya top banget," ujar Nino, dikutip dari tayangan GTV.

Vidi yang satu tim dengan Nino pun memuji aksi panggung Putri. Ia tak hanya sekadar menyanyikan, tetapi juga dia dianggap mampu beraksi energik lewat sedikit dance di musik upbeat.

"Attitude kamu juga, biasa nyanyi ballad, tapi kamu diverse juga ya bisa joget," puji Vidi.

Kompetisi di panggung The Voice All Stars semakin memanas. 8 peserta siap menampilkan yang terbaik malam ini demi menjadi the star of all stars di panggung megah GTV.

Para peserta tersebut antara lain Shafira dan Rafi Galsa (Tim VidiNino), Shasa dan Putri Gita (Tim Titi), Ava dan Derry (Tim Armand), serta Tim Isyana yang diwakili Izat dan Maruli.