JAKARTA - Aura kompetisi di panggung The Voice All Stars semakin memanas. Impian para bintang untuk menjadi the star of all stars akan segera memasuki babak baru. Untuk memeriahkan panggung The Voice All Stars, GTV mengundang penyanyi muda berbakat Mahalini sebagai guest star di hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV nanti.

Suara manis dari Mahalini akan memenuhi panggung kompetisi, stage act total yang selalu ia tampilkan pastinya akan mampu menghibur Jumat malam kamu. Pastikan juga kamu menjadi saksi perjalanan para bintang menjadi the star of all stars. Hanya bintang dengan vokal paling keren yang akan terpilih dan menjadi pemenang The Voice All Stars.

Di babak Live Rounds hari Jumat nanti, para bintang – bintang utama The Voice All Stars pun pastinya sudah menyiapkan aksi panggung dan performa yang membuat kita mind blown. Terutama penampilan dari #TeamVidiNino, yaitu Shafira asal Surabaya dan Rafi Galsa asal Jakarta. Shafira sukses memanen standing ovation dari para Coaches di setiap penampilannya. Penghayatan yang mendalam, suara yang merdu namun dewasa membuat penampilan Shafira begitu sempurna dan meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang menyaksikan. Di penampilan terakhirnya, Rafi dipuji Coach Titi memiliki kualitas musik dan vokal standar internasional.

Tak hanya penguasaan vokal yang luar biasa, skill memainkan gitar dari Rafi pun terbilang sudah di level performer profesional. Sementara dari #TeamTiti diwakili oleh Sahsa dari Pekanbaru dan Putri Gita asal Lampung, keduanya memiliki kualitas suara yang keren dan penghayatan mendalam yang khas. Pastinya baik Sahsa atau pun Putri Gita akan memberikan totalitas penampilan yang membuat kita mind blown.

Dari #TeamArmand, akan tampil Ava asal Bali dan Derry asal Jakarta. Saking sempurnanya penampilan Ava di babak Knockouts kemarin, para Coaches setuju kalau bintang asal Bali ini sukses menghadirkan sensasi konser tunggal. Suaranya yang powerful yang dikombinasikan dengan stage act keren menghasilkan penampilan yang begitu luar biasa. Di panggung yang sama, dari #TeamIsyana akan tampil Izat asal Baubau dan Maruli asal Medan. Kemampuan musikalitas yang sangat keren dari Izat mampu memberikan karakter unik dan fresh dalam setiap lagu yang ia nyanyikan. Sama halnya dengan Izat, Maruli pun mampu memberikan sentuhan vokal yang personal dan mendalam. Pastinya kedua bintang muda berbakat ini akan memberikan panggung yang sangat berkesan dan tak terlupakan.

Para bintang dengan talenta vokal hebat telah terkumpul dan siap menyajikan panggung musik terbaik mereka di atas panggung Live Rounds. Tentunya, akan ada banyak penampilan menggugah dan momen – momen keren dari para bintang dan Coaches. Bantu bintang favoritmu untuk mewujudkan mimpi mereka dengan cara vote di aplikasi RCTI+.

Caranya mudah sekali, kamu hanya perlu download aplikasi RCTI+ di Google Play atau di App Store. Log in di aplikasi RCTI+, kamu bisa melakukan registrasi dengan menggunakan email atau nomor handphone. Dari halaman Home di aplikasi RCTI+, scroll ke bawah dan pilih banner vote The Voice All Stars. Jangan lupa baca Terms & Condition kemudian pilih Agree. Pilih bintang The Voice All Stars favorit kamu. Ingat, satu akun mendapatkan kuota gratis vote sebanyak 3 kali per hari. Kamu bisa menambah jumlah vote dengan melakukan top up di aplikasi RCTI+.

Saksikan The Voice All Stars tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Program The Voice All Stars juga kamu bisa saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.

(SIS)