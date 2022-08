JAKARTA - Promotor Rajawali Indonesia, menyediakan penjualan tiket secara langsung Dream Theater di area konser, Parkir A dan B Stadion Manahan Solo.

Promotor menjual 1000 tiket sebelum konser grup musik progresif rock asal Amerika Serikat tersebut berlangsung.

"Dari kami masih menyediakan 1000 tiket on the spot," ujar Founder Rajawali Indonesia sekaligus promotor, Anas Syahrul Alimi, dikutip di lama Instagram @rajawaliindonesia, Rabu (10/8/2022).

Penjualan tersebut bisa menjadi solusi bagi calon penonton yang belum mendapatkan tiket secara online.

"Ini kami akomodir buat teman-teman yang tidak bisa beli online, banyak sekali yang tidak bisa dengan alasan macem-macem," ujar Anas.

Adapun penjualan tiket tersebut, kata Anas, mulai dibuka pada pukul 10.00 WIB hari ini di halaman Parkir A dan B Stadion Manahan Solo.

"Akan dibuka jam 10.00 WIB di venue festival A dan B, sementara ada hanya 1000," tutur Anas.

Selain itu, pihak penyelenggara konser juga menyediakan ruang untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna memeriahkan konser tersebut.

"Kemudian akan ada UMKM sangat banyak, khas Solo ya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Dream Theater kembali menggelar konser di Tanah Air dalam rangkaian turnya yang bertajuk The Top of The World Tour.

Konser Dream Theater akan diselenggarakan di Area Parkir A dan B Stadion Manahan, Solo pada 10 Agustus 2022. Setelah konser di Solo, Dream Theater akan melanjutkan konsernya di Jepang. Tiket konser Dream Theater di Solo dibandrol dengan harga Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta. "Pembagian tiketnya di Festival 1 A di harga Rp 1 juta. Kemudian, di Festival 1 B itu seharga Rp 750.000. Berbeda lagi waktu on the spot," kata Tovic selaku promotor. Sementara untuk on the spot Festival 1 A dengan harga Rp 1,5 juta dan on the spot Festival 1 B dengan harga Rp1.5 juta.