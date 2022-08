JAKARTA - Luna Maya belum lama ini berbincang santai dengan Maia Estianty. Mereka membahas soal kemungkinan mantan kekasih Ariel NOAH itu memiliki anak di usianya yang semakin bertambah tua.

Dalam percakapan itu, Luna Maya nampaknya sudah pasrah soal kesempatan dirinya untuk memiliki anak jika menikah kelak. Bahkan, dia mengaku sudah siap menerima kemungkinan terburuknya.

Luna Maya Ditanya Soal Kemungkinan Punya Anak: Gue Berserah Aja. (Foto: Luna Maya/Instagram/@lunamaya).

"Enggak apa-apa, it's okay, gue udah di tahap itu," ujar Luna Maya, dikutip dari YouTube Maia Al El Dul TV, Senin (8/8/2022).

Lebih lanjut Luna Maya mengaku sudah ikhlas dengan apa yang ditanyakan oleh Maia Estianty. Menurutnya, memang ada sebagian orang yang harus melalui jalan seperti itu.

"Tapi kan kesempatan gue belum tutup nih, masih ada, tapi kalau sampai ternyata nanti enggak ya nggak apa-apa. Gue berserah aja, bukan berarti gue gak berusaha, bukan berarti gak mau , bukan berarti gak mampu," kata Luna.

Di sisi lain, Luna Maya masih berharap bisa memiliki keturunan dari laki-laki yang bertanggung jawab dan mampu membuatnya bahagia.

"Gue percaya kalau gue mau melakukan itu, dengan pertama orang yang bsia bertanggung jawab, yang bisa memberikan gue setidaknya kebahagiaan, walaupun kebahagiaan itu bisa hilang come and go tapi at least bertanggung jawab deh," kata Luna Maya.

Untuk menghindari kemungkinan terburuk, Luna Maya pun mengatasinya dengan melakukan pembekuan sel telur guna bisa memiliki anak.

"Sampai saat ini aku belum menikah, usia bertambah. Suatu hari aku ingin punya keluarga, ingin punya anak. Mumpung masih muda dan bagus sel telurnya (jadi) aku bekukan," pungkas Luna Maya.