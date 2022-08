JAKARTA - Ivan Gunawan ditunjuk menjadi salah satu juri di ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent yang akan tayang di RCTI. Sebagai desainer, Ivan menekankan pentingnya penilaian fashion dalam suatu pertunjukan.

Menurut Ivan, peserta yang mengikuti ajang ini tak hanya difokuskan dalam hal penampilan bakat saja, tetapi juga bagaimana penampilan atau gaya busana mereka agar pertunjukan yang disuguhkan terasa lengkap.

"Pemirsa pengin pertunjukan komplit. Penampilan bagus, ditunjang properti dan lighting. Senang dari kemarin penjurian, di penampilan kedua, mereka terlihat signifikan. Fashion punya elemen penting dalam pertunjukan," kata Ivan dalam konferensi pers di iNews Tower, Jumat (5/8/2022).

Lebih lanjut, Ivan yang mengaku sudah lama tak bekerja sama dengan RCTI ini merasa senang dengan suasana kerja sebagai juri di Indonesia's Got Talent. Meski di balik itu, ada rasa lelah karena harus menjurikan banyak peserta.

"Tapi selama ini beberapa episode, kesan yang dibawa ini selalu menyenangkan. Kita sehari mungkin juri disiksa harus menjurikan puluhan peserta yang enggak bisa di underestimate," ujar Ivan.

"Mereka datang dengan bakat beda-beda dan harus diapresiasi. Happy, pulang happy. Suasana tempat bekerja ini begitu menyenangkan," sambungnya.

Selain Ivan, deretan artis lainnya yang menduduki kursi juri antara lain Denny Sumargo, Reza Arap, serta Rossa. Mereka menjadi juri yang menilai kelayakan talenta peserta untuk mengikuti Indonesia's Got Talent.

Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) bersama Fremantle untuk pertama kalinya dan secara eksklusif menayangkan ajang pencarian bakat paling populer di dunia saat ini, Indonesia’s Got Talent. Mengusung tagline ‘One Stage, All Talents’, Indonesia’s Got Talent tayang perdana di layar RCTI pada 8 Agustus 2022 setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.30 WIB.