JAKARTA - Kabar duka tengah menyelimuti industri hiburan Indonesia. Aktor kawakan Eddy Gombloh, meninggal dunia dan baru saja dimakamkan di TPU Tegal Alur, Cengkareng Jakarta Barat. Ia wafat pada kamis 4 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB, akibat penyakit komplikasi yang diidapnya.

Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Eddy Gombloh mempunyai permintaan terakhirnya untuk dimakamkan di TPU Alur Tegal. Lantaran sang komedian ingin dimakamkan dengan anak keduanya.

"Almarhum minta dimakamkan disini sama anaknya, kami dari Yogyakarta langsung kesini," kata istri Eddy Gombloh, Martina Lubalu saat ditemui di TPU Alur Tegal, Kawasan Cengkareng, Jakarta Barat Jumat (5/8/2022).

Eddy Gombloh dinyatakan meninggal dunia, setelah sang komedian menjalani perawatan intensif kurang lebih setahun lamanya. Sebelum meninggal dunia, Eddy Gombloh sempat mengungkapkan permintaan terakhirnya.

"Dicolek aja sakit, permintaan terakhir mau di makamkan disini aja, sama anak ke-4 beliau dibelanda dan beliau minta anaknya ini pulang, pas pulang beliau sempat buka mata, anaknya bilang I Love You, terus dia bilang I Love You Too terus tutup mata lagi," terangnya.

Martina menyebut kalau almarhum begitu antusias menyambut hari raya kemerdekaan pada 17 Agustus 2022 diketahui bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Ia meminta membeli kaos bola dan dipasang bendera merah putih di kediamannya.

Namun begitu takdir berkata lain mendiang Eddy Gombloh wafat di usia 81 tahun dengan meninggalkan satu orang istri, tiga orang anak serta tujuh cucunya.

"Dia semangat mau ultah dia minta dibeliin kaos bola, minta pasang bendera 17-an ultah dia 17 agustus dia bilang semua merayakan, ya begitulah," tuturnya.

(aln)