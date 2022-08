ARTIS Ratu Felisha didapuk untuk bermain dalam film karya sutradara Joko Anwar berjudul Pengabdi Setan 2. Dalam film tersebut, artis 39 tahun ini disebut sukses memerankan tokoh Tari dalam film yang tayang serentak pada hari ini, Kamis (4/8/2022).

Mantan istri Ari Pujianto ini mengakui dirinya bersyukur bisa kembali bermain film. Lewat perannya sebagai Tari, Ratu sukses menghipnotis penonton dengan kemahirannya berakting.

Hal itu diakui banyak warganet. Netizen menyerukan kekaguman mereka dengan akting Ratu di film itu.

“Ratu felisha emang hmm parah sih, play the game and welcome to the stage,” tulis akun @christ****.

“Ratu Felisha hive stand up,” kata akun @misterf****.

“Ratu Felisha sih the real legend,” kata akun @alvdiggory.

Warganet yang telah menyaksikan Pengabdi Setan 2 mengaku puas dengan penampilan Ratu Felisha di film itu. Mereka bahkan tak meragukan bakat Ratu Felisha yang telah terjun ke dunia hiburan sejak awal tahun 2000-an.

Bahkan, nama Ratu Felisha pun kini menjadi trending topic di Twitter.

Sebelumnya, Joko Anwar mengaku merekrut Ratu Felisha main di Pengabdi Setan 2 tanpa casting. Sutradara yang juga merupakan penggemar dari bintang film Kuntilanak itu percaya ia bisa memainkan perannya dengan totalitas. Dalam film Pengabdi Setan 2, Ratu Felisha berperan sebagai Tari, salah satu penghuni rumah susun yang penuh misteri. Rumah tersebut turut ditinggali oleh anak-anak ibu dari film Pengabdi Setan pertama, yakni Rini (Tara Basro), Toni (Endy Arfian) dan Bondi (Nasar Anuz).