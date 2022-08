JAKARTA - Pada babak Knock Out The Voice All Stars pada 29 Juli silam, Isyana Sarasvati dibuat kebingungan dalam memilih siapa bintang yang layak lolos ke Live Rounds dari tiga anak didiknya: Genta (Semarang), Michelle (Batam), dan Izat (BauBau).

Isyana terpukau dengan penampilan ciamik Izat menyanyikan lagu hits milik Once, Dealova. Saking terpukaunya, dia langsung membalikkan badan dan merasakan dilema besar untuk memilih satu diantara ketiga anak didiknya tersebut.Â

Tak hanya Isyana, coaches lainnya juga menilai sempurna penampilan Izat. Dia dinilai mempunyai warna vokal yang unik, powerful, dan sangat matang. Tak heran, ia mendapat standing ovation dari para juri Armand, Titi, Vidi Nino, dan Isyana.

Vokalnya saat menyanyikan lirik Dealova terasa begitu merasuk. “Kamu tuh ambil ornamen–ornamen, nada–nadanya tuh cantik banget. Indah banget, bikin lagu ini punya nyawa berbeda. Nada rendah kamu gila, tapi nada tingginya juga nancep. Rasanya juga dapet,” kata Coach Titi.

Di lain pihak, Nino mengatakan, "Kalau lagu ibarat rumah, kamu tuh arsiteknya. Kamu tuh arsitek yang bagus. Lagunya itu kamu bongkar, notasinya kamu ganti–ganti dan jadi tambah cantik tanpa menghilangkan kemurnian lagunya.”

Sementara Armand menilai, “Izat itu pas nyanyi kelihatan banget dia hafal. Tapi gue lihat dia bisa bikin enak lagunya, enggak seperti dipush. Pokoknya, keren banget deh.”

Seakan belum puas dengan merdunya suara Izat, para coaches memintanya menampilkan encore performance. Izat pun memutuskan untuk menyanyikan salah satu lagu hits milik Coach Titi berjudul Bahasa Kalbu. Saking bagusnya, Coach Titi langsung ke panggung dan memeluk Izat.

BACA JUGA:Â Jumat Ini, Novia Bachmid Tampil di Panggung The Voice All Stars GTV

BACA JUGA:Â Raffi Ahmad Ditantang Jadi Bupati Bandung Barat, Netizen: Auto Naik APBD

Akhirnya, setelah rasa dilema lama, Coach Isyana memutuskan Izat berhak maju ke babak Live Rounds. Nah, bisa terlihat dong. Tidak sembarang bintang yang bisa maju ke babak Live Rounds. Para Coaches pastinya memiliki standar tinggi untuk menentukan siapa saja yang langkahnya lebih dekat untuk menjadi the star of all stars.

Dari babak Knock Out terakhir, dari #TeamVidiNino ditambah oleh kehadiran Ope asal Bali. #TeamTiti ada Putri Gita asal Lampung, #TeamIsyana ada Izat asal Baubau dan #TeamArmand ada Osi asal Jakarta dan Derry yang berhasil di Steal dari Coach Vidi Nino.Â

Nah, perjalanan mereka untuk menjadi the star of all stars di babak selanjutnya pastinya lebih menegangkan dan seru. Akan ada banyak penampilan mengggugah dan momen–momen keren dari para bintang dan Coaches.

Pada babak Live Rounds pada Jumat mendatang, para bintang akan menyanyi secara live dari panggung The Voice All Stars. Hanya para bintang dengan skill vokal terbaik yang berhak lolos ke babak selanjutnya.Â

Saksikan The Voice All Stars tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten–konten menarik. Program The Voice All Stars juga kamu bisa saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.*

BACA JUGA:Â Jerinx SID Bebas Bersyarat Hari Ini, Nora Alexandra Siap Jemput ke Lapas

BACA JUGA:Â Nindy Ayunda Masih Berstatus Saksi, Polisi: Tidak Menutup Kemungkinan Berubah