JAKARTA - Mezzaluna, anak dari Bimbim Slank terus melakukan pendewasaan bermusik. Setelah menghadirkan lagu In Situ, kini Mezzaluna menghadirkan lagu bernuansa James Bond.

Mezzaluna memperkenalkan lagu berjudul I Beg. Lagu ini didasari kisah dan pengalaman Mezzaluna di bangku SMA.

"Aku menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadi yang aku alami saat masih di SMA. Aku benar-benar menyelami perasaan ku dan membuat lagu ini dalam sepuluh menit. Lagu ini awalnya sangat singkat, tapi bagian bridge muncul belakangan dan aku sangat bangga dengan hasil akhirnya,” ujarnya.

Lagu balada ini begitu menyatu dengan vokal khas Mezzaluna yang mengalunkan kekecewaan dan keputusasaan. Melodi piano yang suram meningkat di chorus saat dia mengharapkan jawaban. Begitu bait kedua dinyanyikan, terasa ada kekuatan di sana.

"I told you I'm the one who stood there by your side, that's why I beg," bunyi liriknya.

Alunan string section masuk saat dentingan piano semakin keras mengiringi vokal Mezzaluna saat mengharapkan kejujuran yang dia tahu layak dia dapatkan. Bagian bridge mewakili rasa penerimaan atas ketidaktahuannya dan situasi yang tidak terkendali, perlahan rasa itu berubah dari kegelapan menjadi harapan.

“Aku ingin menciptakan aransemen semegah lagu tema James Bond. Jadi, inspirasi terbesarku untuk lagu ini adalah Skyfall milik Adele dan Writing’s on the Wall dari Sam Smith. Menurutku, tema ini yang paling sesuai dengan imej dan jangkauan vokal ku," jelasnya.

I Beg menandai kolaborasi kedua Mezzaluna dengan para veteran musik Indonesia, produser Gio Wibowo dan pengarah kreatif Deby Sucha. Gio Wibowo.

(aln)