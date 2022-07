PENYANYI Yura Yunita menjadi trending topik Twitter usai merilis video klip lagu berjudul Dunia Tipu Tipu. Lagu yang telah dirilis sejak 27 Juli 2022 tersebut bahkan telah ditonton oleh lebih dari 1,1 juta kali di YouTube

Bukan hanya banyak ditonton. Single yang berada di album Tutur Batin itu juga masuk sebagai trending ke-2 di YouTube musik.

Sebagai seorang penyanyi, Yura Yunita selalu membuat karya yang selalu sesuai dengan keadaan setiap orang yang mendengarkannya.

Seperti single terbaru berjudul Dunia Tipu-Tipu, dia membuat liriknya dengan sangat apik yang memiliki makna tentang pentingnya memiliki seseorang yang mengerti baik dan buruknya diri kita.

Menariknya, dia juga membuat video klip di lagu tersebut dengan konsep social experience. Video tersebut digarap oleh sutradara Gianni Fajri dan Bonita Rachel dari MIURA Films.

Dalam video klip tersebut, terlihat Yura melibatkan tujuh pasangan non aktor yang terdiri dari orang tua dan anak, pasangan suami istri, kakak adik, dan sahabat.

Setiap pasangan itu ditempatkan di satu ruangan yang dibuat sangat nyaman dengan nuansa putih dan terdapat banyak bantal di sana.

Satu persatu setiap pasangan terlihat saling bertatap-tatapan dan mengeluarkan isi hati sejujur-jujurnya. Setiap pasangan yang ada di video itu terlihat menangis saat mengutarakan isi hati mereka.

Tak hanya trending di YouTube, video klip Dunia Tipu Tipu juga viral di Twitter. Banyak netizen yang terenyuh dengan makna mendalam dari arti lagu dan video klip tersebut.

"After seeing Dunia Tipu-Tipu MV — Yura Yunita, I realize, love is real. Masih ada rasa cinta dan sayang yang tulus di dunia ini. Remember to always cherish the moment while you still have your time with your loved one. Because love is above everything after all," tulis akun mattxxx.

"Dunia Tipu Tipu by @yurayunita got me in the office, simple but so touching. Listen on your own risk," kata andxxx.

"Abis nonton music video nya @yurayunita - Dunia tipu-tipu, and I cried a lot I miss my mom. Al-fatihah for her," tulis dedxxx.

"Nangis banget dengerin dunia tipu- tipu," ucap sapxxx.

"Barusan dengerin sambil tatap-tatapan sama suami. Cuma bisa nangis, cuma bisa bilang dalam hati "betapa beruntungnya diri ini.... Memiliki suami dan anak2 yang amat merasa cinta dan membutuhkan ketidak sempurnaan diri ini". kak Yura terimakasih untuk lagu indah ini," kata aikoxxx.

"KEREN BANGETTTTT!! Dari awal uda merinding lama-lama netes juga, terimakasih teh yura atas karya-karya hebat nya," ucap aurxxx.