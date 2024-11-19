Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Timnas, Yura Yunita Tolak Ajakan Donne Maula

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |08:28 WIB
Demi Timnas, Yura Yunita Tolak Ajakan Donne Maula
Demi Timnas, Yura Yunita Tolak Ajakan Donne Maula (Foto: IG Yura)
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi akan digelar, Selasa (19/11/2024), di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Pada momen spesial ini, penyanyi Yura Yunita dijadwalkan tampil sebagai bintang tamu setelah pertandingan berlangsung.

Kabar ini diumumkan melalui unggahan di akun Instagram @yurayunita dan @timnasindonesia. Dalam video tersebut, Yura terlihat antusias mempersiapkan penampilannya untuk memeriahkan laga penting ini.

Dalam unggahan itu, Yura bercanda dengan suaminya, Donne Maula, yang mengajaknya menonton pertandingan klub sepak bola Manchester United (MU).

Demi Timnas, Yura Yunita Tolak Ajakan Donne Maula
Demi Timnas, Yura Yunita Tolak Ajakan Donne Maula

“Sayang, ikut aku nobar MU yuk,” ajak Donne.

“Aku nggak bisa, sayang. Aku udah diajak pemain Timnas Indonesia buat ke GBK,” jawab Yura.

Tak lama, pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks, turut muncul dan membenarkan ajakan tersebut.

“Betul, Yura. Mendingan nonton Timnas Indonesia,” kata Kevin Diks.

 

Halaman:
1 2
