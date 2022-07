JAKARTA - Meski sudah resmi bercerai, perang dingin di antara Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy alias Ijonk kian memanas. Terlebih ketika Dhena terang-terangan membeberkan bukti tindakan kurang baik di antara mereka.

Terbaru, Dhena Devanka mendesak Jonathan Frizzy agar menunjukkan ke publik pasangan barunya. Mengetahui itu, sang aktor justru meminta mantan istrinya itu agar move on.

Â

Disindir Dhena Devanka Soal Pasangan Baru, Jonathan Frizzy: Ayo Move On Dong. (Foto: Dhena Devanka/Instagram/@dhenaadlhaliadevanka).

"By the way, aku sama siapa pun itu urusan aku, kan sudah cerai, repot banget. Lagian aku pergi ke tempat umum, ayo move on dong, cari juga dong," ujar Jonathan Frizzy, dikutip dari tayangan Pagi-Pagi Ambyar, Rabu (27/7/2022).

Dewi Perssik yang saat itu sebagai host curiga kemarahan Dhena itu karena adanya orang ketiga hingga membuat mereka bercerai. Namun, keponakan Benny Simanjuntak itu dengan tegas membantah.

"Di putusan pengadilan sudah tertulis enggak ada orang ketiga," sambung Ijonk.

Sementara itu, dia tak menampik kalau saat ini hatinya sudah diisi oleh orang baru. Sayangnya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut sosok perempuan yang tengah didekatinya itu.

"Iya dong (sudah ada yang baru)," kata dia.

Namun, saat ditanya soal apakah sang kekasih seorang publik figur atau tidak, Ijonk terlihat enggan berkomentar banyak. Dia hanya membalas dengan senyuman. "Adalah," tuturnya. Diketahui sebelumnya, melalui Instagram miliknya, Dhena Devanka terang-terangan menantang Jonathan Frizzy alias Ijonk untuk menunjukkan selingkuhannya ke hadapan publik. Di situ, artis 37 tahun membeberkan kalau mantan suaminya itu rupanya diam-diam menjalin hubungan spesial dengan seorang perempuan. Sayangnya pemilik nama asli Dhena Aldhalia Devanka tidak menjelaskan lebih lanjut, siapa sosok wanita yang dia maksud. "Ayolah segera go public, publikasi lah hubungan kalian," tulis Dhena Devanka belum lama ini.