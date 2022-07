JAKARTA - Zainul membawakan lagu Sabda Cinta sebagai pembukaan acara kompetisi Rising Star Dangdut yang digelar minggu lalu (18/07). Zainul berhasil membawakan lagu tersebut dengan gaya sendiri dan improvisasi yang sempurna.

Para Juri Mega Bintang sangat mengapresiasi penampilan Zainul, bahkah sampai meminta untuk di ulang pada part yang improvisasi.

“Kamu berhasil menambahkan imrpvisasi tambahan dan itu bagus banget,” ujar Iyeth Bustami.

Penampilan panggung yang bagus tentu saja didukung oleh tampilan make up yang dapat menyita perhatian para penonton. Zainul ternyata dimake over langsung oleh Master Igun dibagian rambut on the spot di atas panggung. Hal tersebut tentu saja dapat membuat penampilan Zainul semakin menarik perhatian penonton.

Dari penampilan lagu Sabda Cinta dan make over oleh Master Igun, ada satu hal lagi yang berhasil menarik perhatian masyarakat oleh Zainul. Zainul berhasil mendapatkan kejutan oleh Rising Star Dangdut yang berhasil membawa kedua orangtua Zainul ke studio untuk bertemu dengan anaknya yaitu Zainul.

Zainul yang telah lama tidak bertemu oleh kedua orangtuanya kemudian menangis karena karena rindu kepada orangtuanya. Pada kesempatan tersebut, Zainal pun mempersembahkan lagu special untuk kedua orangtuanya. Penampilannya tersebut berhasil membuat sejumlah juri menangis.

Senin depan merupakan penentuan para peserta yang lolos ke babak Grand Final. Mereka akan ditantang menyanyikan lagu pop viral dengan arransemen dangdut dengan tema Pop Meets Dangdut. Juri mega bintang yang akan memberikan komentar yakni Isda, Inul, Master Igun, Ayu Ting Ting, dan Danang.

Perjalanan semakin berat, akankah para peserta dapat melewati segala tantangan yang diberikan? Saksikan Top 3 Rising Star Dangdut, Senin (25/7) pukul 19.30 WIB hanya di MNCTV.

