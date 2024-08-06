Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menantang, Tom Cruise Dikabarkan Lompat dari Stadion di Penutupan Olimpiade Paris 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |09:23 WIB
Menantang, Tom Cruise Dikabarkan Lompat dari Stadion di Penutupan Olimpiade Paris 2024
Menantang, Tom Cruise Dikabarkan Lompat dari Stadion di Penutupan Olimpiade Paris 2024 (Foto: ist)
A
A
A

LOS ANGELES - Tom Cruise dikabarkan akan terlibat dalam penutupan Olimpiade Paris 2024. Terbaru, Tom Cruise terlihat mengenakan lencana Olimpiade saat helikopternya mendarat di London.

Kedatangan Tom Cruise di London dikabarkan akan menuju Paris untuk terlibat dalam penutupan Olimpiade Paris 2024. Tentunya kehadiran Tom Cruise akan meningkatkan pamor sekaligus mempromosikan Olimpiade Los Angeles 2028. 

Dalam foto yang beredar, seperti dilansir Mirror, Cruise terlihat turun dari pesawat bersama putranya, Connor Cruise. Tak sekadar datang, Tom disinyalir akan melakukan aksi menantang maut selama upacara penutupan Olimpiade. 

Menantang, Tom Cruise Dikabarkan Lompat dari Stadion di Penutupan Olimpiade Paris 2024
Menantang, Tom Cruise Dikabarkan Lompat dari Stadion di Penutupan Olimpiade Paris 2024

Menurut TMZ, sumber-sumber mengklaim bahwa aksi tersebut melibatkan bintang ini yang turun dari atas Stade de France sambil membawa bendera Olimpiade.

Halaman:
1 2
