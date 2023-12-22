Tom Cruise PDKT dengan Sosialita Elsina Khayrova, Mantan Istri Pejabat Rusia

LOS ANGELES - Tom Cruise dikabarkan tengah pendekatan dengan sosialita asal Rusia, Elsina Khayrova. Rumor itu mencuat ketika keduanya terlihat menghadiri sebuah pesta di London, Inggris, akhir pekan lalu.

Seorang sumber mengatakan, proses pendekatan keduanya berjalan cukup mulus. “Mereka bahagia menikmati waktu bersama, sekadar minum teh di sore hari atau makan malam,” ujar seorang sumber dikutip dari Us Weekly, pada Kamis (21/12/2023).

Tom Cruise, menurut sumber tersebut, sangat percaya diri hubungannya kali ini akan langgeng. Apalagi sang aktor cukup populer di kalangan kelas atas Kota London. “Kesamaan ini yang membuat Tom dan Elsina cepat dekat,” tutur sumber itu.

Dua anak Cruise, Isabella (30) dan Connor (28), dikabarkan mendukung hubungan asmara sang ayah dengan sosialita asal Rusia itu. “Kedua anak itu menilai Elsina perempuan hebat dan mereka bahagia melihat Tom kembali jatuh cinta.”

Untuk bisa berkencan bersama Elsina Khayrova, Tom Cruise sampai harus menyewa seluruh lantai di Restoran Novikov di London. Saksi mata di restoran itu mengatakan, melayani sang sosialita dengan sangat baik.

Cruise dikabarkan menghabiskan USD600 atau setara Rp9,26 juta untuk menu lobster, seafood, dan sushi di restoran tersebut. Bahkan sang aktor memberikan tip sebesar USD100 (Rp1,5 juta) untuk pelayan sebelum meninggalkan restoran tersebut.

Tom Cruise diketahui sudah tiga kali menikah yang semuanya berujung perceraian. Mimi Rogers adalah perempuan pertama yang dinikahinya pada 1987, lalu bercerai 3 tahun kemudian. Tak lama bercerai, dia menikahi aktris cantik Nicole Kidman pada 1990.