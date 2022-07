JAKARTA - BTS merayakan ulang tahun ARMY yang ke 9 pada Sabtu, 9 Juli kemarin. Mereka merayakan dengan cara unik, yakni sambil membagikan pesan khusus melalui teaser video musik Yet To Come.

Meski tengah hiatus, mereka tetap mengucapkan selamat ulang tahun ke ARMY. Video singkat itu dibagikan BTS melalui Youtube Short.

Ada pesan-pesan manis dari para member BTS yakni Jin, Jimin, RM, J-Hope, Suga, V, dan Jungkook, untuk penggemarnya itu. RM mengatakan bahwa banyak momen yang sudah dilalui bersama.

“Aku sangat senang kita memiliki kesempatan untuk merenungkan kenangan kita seperti ini,” kata Jimin dalam kanal YouTube BANGTANTV, dikutip Minggu (10/7/2022).

“Entah dekat atau jauh, aku merasa kita terhubung erat melalui lagu dan tarian,” tambah Suga.

Sementara J-Hope merasa setiap momen BTS merupakan momen kebersamaan dengan penggemarnya itu. Jin pun bersyukur menjadi bagian cerita ARMY.

“Dengan hati bersyukur, aku berharap bisa menulis lebih banyak cerita di masa depan bersamamu,” ucap Jung Kook.

“Momen terbaik belum datang (yet to come),” tutup V.

Di akhir, diketahui bahwa video Yet To Come akan dirilis pada 13 Juli 2022 mendatang.

(ATP)