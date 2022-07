Malam ini pukul 19.00 WIB di GTV, para bintang dengan skill vokal hebat akan tampil di panggung berkelas The Voice All Stars. Vokal powerful serta luar biasa yang dimiliki Abraham, alumni The Voice Indonesia 2018 yang selalu sukses membuat tidak hanya audience, tapi juga para Coaches terkagum–kagum dan juga mind blown.

Setiap lagu yang Abraham nyanyikan punya dinamika yang luar biasa, dieksekusi dengan sangat baik dan sempurna. Sama halnya dengan Abraham, di panggung Blind Audition pertamanya, Kia berhasil memamerkan vokal yang terasa sangat renyah, powerful dan memiliki jangkauan nada yang sangat luas. Suaranya sangat fleksibel, cocok untuk menyanyikan berbagai jenis genre lagu.

Dunia musik punya makna yang spesial untuk Antonio, keahlian skill bernyanyi membantu Antonio mendapatkan beasiswa dari kampusnya. Di umurnya yang baru menginjak 21 tahun, sudah panjang daftar kompetisi menyanyi yang ia menangkan.

Kini Antonio akan kembali dengan skill vokal yang jauh lebih baik, menjanjikan aksi panggung yang lebih interaktif dan tentunya penampilan yang jauh lebih kece! Senada dengan Antonio, Maren, alumni The Voice Kids Indonesia Season 4 ini memiliki warna vokal yang begitu manis dan cara bernyanyi yang penuh penghayatan.

Kombinasi keren keduanya membuat siapapun yang mendengarkan akan terhanyut dalam lagu. Penguasaan vokal yang Maren miliki selalu sukses memberikan panggung yang diluar ekspektasi.

Tidak hanya bernyanyi dan memainkan alat musik, musikalitas Charissa juga patut diacungi jempol. Di usianya baru menginjak 16 tahun, tapi gadis manis asal Lombok ini sudah banyak mencipta lagu buatannya sendiri. Bahkan, Charissa punya satu buku tersendiri yang penuh dengan lagu – lagu yang ia ciptakan. Dan katanya, sebentar lagi Charissa akan merilis lagu ciptaannya sendiri, yang berarti impian Charissa untuk menjadi penyanyi sekaligus pencipta lagu akan terwujud. Spesialnya panggung The Voice All Stars dilengkapi dengan kehadiran Ade Govinda yang datang untuk memberikan support kepada Aya. Bintang asal Surabaya yang tidak hanya memiliki skill vokal keren tapi juga aktif berkarir sebagai produser musik.