JAKARTA - Penyanyi, Ello memberikan kejutan di momen ulang tahun sang istri, Cindy Maria. Alih-alih memberikan 'surprise', rupanya pelantun 'Masih Ada' itu justru mendapat kejutan dari sang istri.

Lewat unggahan di Instagram, Ello mengungkapkan jika sang istri saat ini mengandung anak pertama. Mengetahui kabar tersebut, pemilik nama asli Marcello Tahitoe tak berhenti bersyukur.

Momen Spesial Ello Beri Kejutan di Ulang Tahun Istri, Umumkan Kehamilan Anak Pertama. (Foto: Istri Ello/Instagram/@marcello_tahitoe).

"Happy birthday istrinya @cindymariatahitoe, i love you! aku pengen surprise-in kamu malah aku yg kamu surprise-in!!! (liat slide 2) Thank you Jesus, i'm so happy! Nitip doanya ya guys!" tulis Ello dikutip dari keterangan unggahan, pada Kamis (7/7/2022).

Unggahan Ello langsung disambut ucapan selamat dan doa dari sejumlah artis. Termasuk rekan-rekan Ello dari Dewa 19. Mereka mendoakan pasangan yang menikah awal 2022 itu diberikan kebahagiaan.

"Congratssss buat kalian berduaaa wwoohooo," tulis Andra Ramadhan. "Ahhhh gemeeeeeshhhhh selamaaaatttt," ungkap Hesti Purwadinata. "congraattssss sehat2 ya kalian," tulis Audy Item. Sebagai informasi, Ello menikah dengan Cindy Maria pada akhir Januari lalu. Acara pernikahan keduanya digelar di Bali.