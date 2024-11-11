Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Bahagia, Marcello Tahitoe Sambut Kelahiran Anak Kedua di Tanggal Cantik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |16:31 WIB
Kabar Bahagia, Marcello Tahitoe Sambut Kelahiran Anak Kedua di Tanggal Cantik
Kabar Bahagia, Marcello Tahitoe Sambut Kelahiran Anak Kedua di Tanggal Cantik! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Marcello Tahitoe atau yang akrab disapa Ello datang dengan kabar bahagia. Sang istri, Cindy Maria, melahirkan anak kedua mereka pada tanggal yang cantik, Senin (11/11/2024).

Ello membagikan kabar gembira ini melalui akun Instagram-nya, @marcello_tahitoe, dengan mengunggah foto bayi mereka yang baru lahir.

"Halo teman semua! Darah Tahitoe di sini, aku lahir barengan sama Opa @minggustahitoe tanggal 11-11. Happy birthday, Opa! Aku nggak sabar ketemu kakakku, Dunia," tulis Ello di Instagram-nya pada Senin (11/11/2024).

Kabar Bahagia, Marcello Tahitoe Sambut Kelahiran Anak Kedua di Tanggal Cantik
Kabar Bahagia, Marcello Tahitoe Sambut Kelahiran Anak Kedua di Tanggal Cantik

Nama anak kedua Ello dan Cindy, "Darah Tahitoe," menarik perhatian warganet karena keunikannya. Ello terlihat sangat bahagia dan penuh syukur atas kelahiran buah hatinya yang kedua ini.

"Terima kasih Tuhan Yesus atas kehidupan ini. Sampai ketemu semua! Aku mau nyusu dulu ya, bye," tambah Ello.

Kebahagiaan Ello dan Cindy juga dirasakan oleh warganet serta rekan-rekan selebriti yang turut mengucapkan selamat atas kelahiran putri mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
