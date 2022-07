PESEPAKBOLA legendaris, Ronaldinho, baru-baru ini datang ke Indonesia. Banyak orang yang penasaran dan ingin bertatap muka langsung dengan pesepakbola asal Brazil tersebut, termasuk artis Celine Evangelista.

Sayangnya, keinginan Celine tidak bisa terwujud. Ia bahkan sempat kecewa lantaran Raffi Ahmad tidak merespon panggilan teleponnya saat Ronaldinho datang ke Indonesia.

"Aku pengen banget ketemu, itu a Raffi udah aku telponin enggak diangkat, jadi aku enggak diajak ketemu. Siapa tahu dia mau nyobain janda," kata Celine Evangelista saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Celine pun kembali berguyon apabila keinginan bertemu dengan sang legenda bisa terwujud.

"Mau aku ajakin mandi bola tapi enggak usah pake handuk," katanya lalu tertawa.

Kendati demikian, menurut Celine, tak ada pria yang bisa mengalahkan paras komedian Marshel Widianto.

"Di mata gue Marshel yang paling cakep, kalau menurut elo Marshel kurang cakep, elo mending ke dokter mata deh," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, mantan istri Stefan William itu sebelumnya juga sudah sempat mengirimkan pesan melalui akun Instagram kepada Ronaldinho. Dalam unggahannya, ia sempat mengajak pria 42 tahun itu untuk mencoba beberapa masakan indonesia. Mulai dari ayam geprek, bakso beranak hingga es podeng.

"Haii do.., do you wanna try palapa broken ice? Or chicken smackdown?? Or have try meatball pregnant? SO yummy I blok m,” tulis Celine dalam pesan tersebut.

"And after we can try es podeng minta meses sm ketan nya dibanyakin maybe?”, lanjutnya.