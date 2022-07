JAKARTA - Meisya Siregar dan Bebi Romeo tengah berbahagia lantaran dapat berangkat haji tahun ini. Pasangan suami istri ini seharusnya menunggu kuota bertahun-tahun untuk bisa pergi ke Tanah Suci.

Melalui Instagram pribadinya, Meisya menceritakan kisah haru bagaimana mereka bisa berkesempatan beribadah haji tahun ini. Awalnya, dia dang sang suami, sepakat untuk membenahi kualitas agama.

"Sampai lah ke titik 'it's time to dedicate our life to Allah', jadi deh kita langsung daftar haji plus tahun 2021 dengan masa tunggu 5-7 thn," tulis Meisya dalam akun Instagramnya, dikutip Jumat (1/7/2022).

Ketika pasrah menanti, dirinya pun terkejut mendapat kabar mereka bisa berangkat haji di tahun ini. Ia merasa, jalannya dimudahkan untuk menunaikan kewajiban tersebut tanpa harus menunggu bertahun-tahun.

"Tapi ternyata, lagi-lagi Allah sayang banget sama kita. Qadarullah, 2022 Allah memampukan kita untuk Haji pakai visa Furoda tanpa antri," tulisnya.

"Dan, tadi malem visa keluar tepat 1 hari sebelum tanggal keberangkatan, nangis. Enggak ada yang enggak mungkin guys buat Allah. Enggak ada!" lanjutnya. Lebih lanjut, dia pun memotivasi pengikutnya di Instagram yang memiliki niat berangkat haji. Ia mengingatkan untuk selalu yakin bisa disegerakan berangkat untuk beribadah ke Tanah Suci. "Ada rezeki langsung daftar Haji! Setelah itu yakinkan, imankan, dekati Allah terus. Kun Fa Yakun! Semoga ikhtiar kalian bisa seberuntung kami yah," imbuhnya.