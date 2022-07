JAKARTA - Pedangdut Rizki dan Ridho 2R turut memeriahkan malam penganugerahan iNews Maker Awards 2022, pada Kamis (30/6/2022) malam. Selain bernyanyi, saudara kembar ini juga didapuk sebagai pembaca nominasi penghargaan.

Keduanya mengaku, senang bisa menjadi bagian dari salah satu ajang penghargaan bergengsi iNews Maker Awards 2022. “Alhamdulillah, kami bisa terlibat dalam ajang ini,” ujar Rizki saat ditemui usai mengisi acara.

Ridho kemudian menambahkan, “Senang banget. Alhamdulillah, bisa bergabung dengan ajang ini dan kami bisa bertemu dengan beberapa menteri. Tadi pun bertemu Pak Sandiaga Uno.”

Selain bertemu dengan para menteri, Rizki dan Ridho pun berada satu panggung dengan pawang hujan Mbak Rara. Rupanya itu menjadi pertemuan pertama mereka dengan sosok fenomenal di ajang MotoGP Mandalika, pada Maret silam.

Rizki pun melempar candaan tentang Mbak Rara. “Untung tadi enggak diramal,” kata mantan suami Nadya Mustika Rahayu tersebut.

Mengusung tema ‘Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound’, iNews Maker Awards 2022 digelar dengan tujuh kategori: The News Maker, The Best Public Institution, Innovation of Marketing, dan Product and Services.

Ada pula kategori Innovation of Operation and Supply Chain, Innovation of Human Capital and Organization Development, Innovation of CSR and Community Development, serta Special Award of Outstanding Performance.

Selain Rizki dan Ridho, sederet bintang Tanah Air juga memeriahkan ajang ini, seperti Band Kotak, Dewi Persik, Novia Bachmid, Danar X-Factor, Wika Salim, Caesar, dan Denny Darko. Astrid Tiar, Dwi Andhika, dan Fadli Akhmad didapuk sebagai host dalam iNews Maker Awards 2022.*

